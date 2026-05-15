Автомобил блъсна дете на електрическа тротинетка в Пловдив
Снимка: Булфото
Автомобил е блъснал дете, управлявало електрическа тротинетка, на моста на река Марица в посока центъра на Пловдив.
То е транспортирано в болница, а на място има екипи на „Пътна полиция“, които изясняват причините за инцидента, посочва Булфото.
Произшествието е довело до километрично задръстване в района и движението е силно затруднено.
Шофьорите да преминават внимателно и при възможност да използват обходни маршрути, съветват пътните полицаи.
