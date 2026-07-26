Автомобил се заби в мантинелата на АМ "Тракия", образува се колона към Бургас

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Лек автомобил е катастрофирал на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, става ясно от публикация в социалните мрежи, информира glasnews.bg.

По информация на очевидци инцидентът е станал около 219-ия километър на магистралата. По първоначални данни автомобилът е излязъл от платното и се е ударил в мантинелата.

На публикувана снимка се виждат полицейски автомобил със светлинна сигнализация, обезопасен участък с конуси и кола, спряла край разделителната мантинела.

Според авторката на публикацията към момента на подаване на сигнала задръстването е било сравнително малко. Малко по-късно друг шофьор коментира, че колоната вече е достигнала около 2 километра.

На този етап няма официална информация за причините за произшествието, както и дали при инцидента има пострадали.

Ако пътувате в посока Бургас, преминавайте с повишено внимание и се съобразявайте с временната организация на движението.

Редактор "Екип на Петел",

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