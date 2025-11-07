Азис търси човек за работа: Каква заплата дава

Кадър Фб

Кралят на попфолка Азис реши да подсили екипа си и официално си търси личен шофьор, става ясно от публикуваните му обяви в социалните мрежи. Изискванията обаче са... по-специфични – кандидатът трябва да е несемеен, винаги на разположение и готов да реагира по всяко време на денонощието, предаде България днес.

"Работно време няма", гласи лаконичното уточнение в обявата. Единствената гарантирана почивка е в неделя.

В замяна новият шофьор на Васко ще получи осигурена квартира и, разбира се, шанса да кара едни от най-луксозните автомобили в България.

Заплащане не е обявено, но източници от нощния живот твърдят, че хонорарът ще бъде около 2000 лв. месечно, като не се изключват и щедри бонуси при турнета.

