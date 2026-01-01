BBC: Населението в България е разделено по въпроса за еврото, политическата нестабилност допълнително усложнява процеса

Снимка: pixabay

България, която е смятана за най-бедната страна в Европейския съюз, стъпва в еврозоната и става 21-вата членка, изпреварвайки по пътя към еврото по-очевидни и по-проспериращи кандидати като Полша, Чехия и Унгария. Това отбелязва британската медия "Би Би Си", като акцентира, че този успех идва въпреки сравнително ниската икономическа база на страна с около 6,5 милиона жители.

За много млади и предприемчиви хора в градовете приемането на еврото се възприема като важна стъпка към по-тясна интеграция с европейския мейнстрийм. То е видяно като продължение на европейския път на България – от членството в НАТО и ЕС, през присъединяването към Шенген, до сегашното въвеждане на общата валута, което трябва да улесни търговията, пътуванията и инвестициите.

Този исторически момент идва, докато други по-големи държави в ЕС – включително Унгария, Полша и Чехия, все още не са успели да изпълнят всички критерии за присъединяване към еврозоната. За тях няма конкретна дата кога ще могат да въведат еврото, въпреки по-силното си икономическо положение и по-високи доходи в сравнение с България преди присъединяването, пише още в статията, видя Нова тв.

Според "Би Би Си" в същото време част от обществото изпитва страх и се съпротивлява. За по-възрастните и жителите на селските райони замяната на българския лев – символ на национална идентичност от повече от 140 години, с еврото предизвиква недоверие. Проучвания сочат, че населението е почти разделено по въпроса, а политическата нестабилност допълнително усложнява процеса.

В статията също се отбелязва, че коалиционното правителство на премиера Росен Желязков загуби вот на доверие след масови протести срещу бюджета за 2026 г., а страната е провела седем парламентарни избора за последните четири години, като осми вероятно ще се състои скоро. Предложението за референдум за еврото беше отхвърлено.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!