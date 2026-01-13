БНБ: Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат. Търговците да не ги приемат

Кадър Фб, Цончо Ганев

Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме търговците да не ги приемат. Това каза главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков на брифинга на Координационния център към Механизма за еврото.

Той обърна внимание, че съществуват две серии евробанкноти, като и двете са законно платежно средство и следва да се приемат при разплащания в пълната им номинална стойност. По думите му БНБ е забелязала от медийното пространство, че има достатъчно данни за надраскани евробанкноти.

"Искаме да обърнем внимание, съгласно регламента и изискванията на Европейската централна банка, че такива банкноти, когато за нас те са умишлено повредени, не се възмездяват, а се задържат. Обръщаме се към търговците и към банките тези банкноти да не се приемат по никакъв начин или ако дойдат в БНБ, те няма да бъдат възмездени“, каза Цветков. Той призова хората, които драскат по евробанкнотите, да прояват уважение и да пазят паричното обращение чисто. "Нека да уважаваме банкнотата. Нека да я приемаме такава, каквато е тя, да пазим обращението чисто. Това е за всички нас“, каза главният касиер на БНБ, цитиран от Нова телевизия.

Цветков подчерта, че ако надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана, а не възмездена. По думите му когато граждани или търговци се натъкнат на банкнота, за която има съмнение, че е фалшива, трябва да не я връщат в обращение, а да я предоставят на органите на реда. След като такава банкнота бъде задържана, тя се изпраща в Центъра за анализ на БНБ, където се определя дали е истинска, или неистинска.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!