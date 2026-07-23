БНР: 36 хиляди евро хонорар за Папи Ханс за Деня на Варна

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Комисията по култура и духовно развитие към Общинския съвет – Варна одобри да бъдат отпуснати 153 420 евро за организирането на празничния концерт по случай Деня на Варна. Събитието е насрочено за 15 август на сцената под Пантеона в Морската градина, предаде БНР.

По време на заседанието не беше подкрепено предложението на общинския съветник от ГЕРБ Биляна Раева вместо Папи Ханс в концертната програма да бъдат включени други варненски изпълнители.

Дебат предизвикаха и предвидените хонорари на артистите. Част от съветниците поставиха въпроса защо Дарина Йотова – Дара ще получи възнаграждение, съпоставимо с това на Папи Ханс. Обсъден беше и хонорарът на изпълнителя в размер на 36 000 евро, като беше изразено очакване финансовата комисия да предложи неговото намаляване и той да бъде предоговорен.

Припомняме, че на предходното заседание на Общинския съвет предложението за финансиране на концерта не беше одобрено заради липсата на достатъчно информация относно програмата, организацията и участниците в събитието.

След положителното становище на комисията по култура предложението предстои да бъде разгледано и от постоянната комисия по финанси.

Редактор "Екип на Петел",

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