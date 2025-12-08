БНР: Отцепиха част от центъра на Кърджали заради Пеевски

Кадър ФБ

Ден преди насрочените от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски контрапротести под мотото "Не на омразата", депутатът се появи на изненадващо посещение в Кърджали. Заедно с него в града пристигна и цялата парламентарна група на движението, като се очаква Пеевски да проведе срещи с местните партийни структури, кметове и общински съветници от областта, пише Актуално.

По информация на БНР Кърджали централната част на града е била частично отцепена, а движението на автомобили и пешеходци – ограничено, заради краткото преминаване на Пеевски през една от главните улици. Няма официално съобщение за целта на визитата и дали лидерът на ДПС смята да присъства на контрапротеста във вторник, 9 декември. Ден по-късно, на 10 декември, "Продължаваме промяната - Демократична България" организира пореден голям протест с искане за оставка на кабинета. Още: Пеевски посочи точните места на контрапротеста си във вторник, 9 декември

Кадри на БНР показват Пеевски да се разхожда заедно с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, но това, което се откроява зад тях, е сериозното полицейско и охранително присъствие. Най-малко шест служебни автомобила на НСО и МВР придружават групата с ниска скорост, а около Пеевски вървят допълнителни служители на НСО. Част от колоната е и полицейски бус със включени сини светлини и звукова сигнализация.

Законът позволява използването на специален режим на движение само при конкретна необходимост, но не е ясно какво налага подобна охранителна организация заради това, че депутатът преминава по тротоара. При приближаване на автомобил със специален режим водачите са длъжни да освободят пътното платно, а при нужда и да спрат, за да осигурят преминаването му.

На видео от посещението се вижда охранител със слушалка, който върви няколко метра пред групата. Става дума за същия човек, присъствал до Пеевски на 18 септември, когато ПП-ДБ блокира парламента и на санкционирания за корупция политик му се наложи да влезе пеш в сградата. По-късно БОЕЦ съобщи във Facebook, че охранителят е служител на Специализирания отряд за борба с тероризма – Деян Нешевски

