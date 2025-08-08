БТВ: Арестуван в България рокер е издирван с червен бюлетин от Интерпол

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Сред арестуваните в България членове на „Хелс енджълс” в България има издирван с червен бюлетин на Интерпол, това съобщи в новините си bTV, като се позова на собствени източници.

По данни на телевизията, става въпрос за мъж, който е познат с прякора Латвиеца.

По информация на bTV той е задържан в Асеновград.

Вчера при акция на ГДБОП бяха задържани 10 човека от рокерската група, като разследванията срещу тях са за разпространение на наркотици, насилие и рекет.

