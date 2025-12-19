БТВ сваля Цънцарова: Дадоха й 3 варианта

Кадър БТВ

Капитал потвърди въртящата се от месеци вест, че БТВ ще свали Цънцарова от ефир.

По добре изпитана рецепта, която гласи, че неудобните, но пък символни за националните телевизии лица се отстраняват преди празници, в дните преди Коледа bTV опитва да се освободи от водещата на сутрешния блок на медията Мария Цънцарова. В петък журналистиката е извикана на разговори с ръководството на телевизията, като на тях присъства и изпълнителният директор на bTV Ралф Бартолайт. Източници на "Капитал" в телевизията обясниха, че пред Цънцарова са поставени няколко опции, но всички те с една цел - тя повече да не води предаването "Тази сутрин". Изискването е било договорката да влезе в сила веднага и водещата да слезе от ефир от момента на постигането ѝ.

Ето какво пише изданието https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2025/12/19/4866477_btv_svalia_ot_ekran_vodeshtata_mariia_cuncarova/

