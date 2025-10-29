Българин на пазара в Одрин: Вече няма смисъл да ходите да пазарувате тук, вдигнаха цените като в България

Кадър Ютуб

Много са вдигнали цените на всичко в Одрин. Вече няма смисъл да ходиш да пазаруваш там. Цените са, като тези в България, пише нашенец в социалната мрежа.

Коментарите не закъсняха:

Всичко е по-евтино, стига да знаеш къде да пазариш.По скъпо място от България няма. Качеството е в пъти по добро.

Човека до някаква степен си е прав ,ако трябва да правим сравнение за една година ,цените са вдигнати в пъти ,често ходя и правя разлика ,да не е както в България една идея по евтино е ,но се радвайте ,че на границата нашите ви проверяват отгоре отгоре ,защото нито кашкавал,нито сирена ,нито масло бихте вкарали и да отидеш за един глупав прах или омекотител ,който е с 5 лв по-евтин от тук и да се чудиш дали вътре не е менте няма много да си заслужава давам пример един прост омекотител Уumos беше 55, 65 лири сега е 150 има на места е200,235 лири ,което в България е 8,9 лева нима в България няма за същите пари добър омекотител !!! Повече ходят за разходката вече не е толкова заради пазара им и ако трябва да правя сравнение от преди и сега ,преди чаках на границата с часове ,сега минаваш за не повече от 20 Мин ,сами си направете изводите колко Българи ходят .На пазарите им вече някой стоки нямат цени ,ако те видят ,че си българин веднага си измислят моментна цена ,която в България е същата ,а парцалите им са не второ а трето качество въпрос на избор !!! Но мое мнение е че автора си в прав човека ,не е както преди ,да има някой неща по евтини цена -качество,но ако се хванеш да биеш 500 ,600 км като си дръпнеш чертата после може и да си вътре ,аз ходя за разходката и защото ми е близо ,въпрос на личен избор!!!

Лъжете явно никой да не ходи. Ходихме преди 20 дни, вчера сравнявах бележките, повечето неща са поне два пъти по-евтини и освен това са по-качествени. Няма украинска стока, която да продават като собствена.

Не е точно така. Преди 3 седмици ходих - масло 16 лв/кг, овче зряло сирене - 15 лв/кг, кашкавал на конци - 9лв/кг (промоция в Bim и беше разкошен), Первол 4 лв/10 л, не ми се изброява. Пазаруваме в Мигрос, Bim, A101, както и долу под главната улица в магазинчетата. А за качеството да не говорим - масло, сирене, кашкавал са направени само от мляко!

Зависи! Аз напълних един чувал бебешки дрехи за 150 лв!В България щях да дам 1000 лв. Да не говорим че,тия внасят най-големите боклуци от Турция и продават супер скъпо. Бебешките дрехи в ebebek edirne са супер качествени. Хубавите шишета са 20 лв,същите тук бяха 60! За храната изобщо няма да коментирам,разликата в качеството е огромна. Имам карта за Polo в мола,едни очила ми излязоха 200 лв в официалния магазин в мол Ераста,тук са 500 лв!

На повечето неща цените от 15 години са едни и същи зависи кой какво търси на вас като ви е скъпо на турците какво им е. Пример има стоки който там винаги са били между 3-5лв български пари и сега пак да така тука са над 15 а за хранителни продукти няма смисъл да се говори...

Ходила съм в Одрин поне 15 пъти в последните 7-8 години и винаги цените на почти всичко са били в пъти по- ниски от България. От лекарствата до хр.стоки плюс дрехи и други.

Много по-изгодно от тук.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!