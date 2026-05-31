Българин с апартамент в Баба Алино: Банката и нотариусът провериха документите и казаха, че няма никакъв проблем

Вече повече от седмица собствениците на имоти в т.нар. „незаконен град“ край Варна остават без ясни отговори за бъдещето на домовете си. Докато институциите публично обсъждат установените нарушения и законността на строителството, хората, инвестирали спестяванията си в жилищата, твърдят, че не получават конкретна информация от инвеститора.

Много от тях посочват, че са придобили имотите си по всички официални процедури – с нотариални актове, вписвания в кадастъра и дори чрез ипотечни кредити, отпуснати от банки след проверка на документацията.

„От година и осем месеца съм собственик в този комплекс. Плащам си всеки данък, плащам си такса смет, имам всички документи и нотариален акт. Взел съм жилището с ипотечен кредит. Банката е проверила всички документи и се е съгласила да отпусне кредит“, разказва Димитър пред bTV.

По думите му никой не е открил проблем при покупката на имота.

„Как така в общината отиваш да си платиш данъка, те ти вземат парите, а след месец ти казват, че всичко е незаконно? Или отиваш в кадастъра да си извадиш скица и няма никакъв проблем, а сега изведнъж всичко е нелегално и незаконно“, пита той.

Друг собственик разказва, че е избрал комплекса преди няколко години, след като търсел по-достъпно жилище в района на „Ален мак“.

„Много брокери ми казаха, че тук има нов комплекс с добро бъдеще, че ще има добри пътища, магазини и басейни. Помислих, че това е добър шанс“, споделя той.

При подписването на сделката мъжът се срещнал със съпругата на бизнесмена Олег Невзоров, като присъствал и преводач. По думите му всички документи били оформени пред нотариус и не е имало индикации за проблеми.

„Смятах, че документите са гаранция, че всичко е наред. Може би съм сгрешил“, казва той.

Сред засегнатите има и семейства, получили българско гражданство след началото на войната в Украйна. Те разказват, че са продали свое жилище, за да осигурят първоначална вноска за покупката.

„Продадохме апартамент в Украйна, внесохме парите в банка за първоначална вноска и сега сме много притеснени. Не знаем какво да правим, ако се окаже, че всичко е незаконно“, споделя собственичка на апартамент.

Тя уточнява, че семейството е закупило имота от предишен собственик, а не директно от инвеститора.

Жителите твърдят още, че в района има засилено полицейско присъствие и проверки на влизащите и излизащите от комплекса.

„Постоянно идва полиция. Проверяват документите, следят кой влиза и кой излиза. Не допускат работници. Ако има проблем с интернет или друга услуга и извикаме техник, не го пускат“, разказва жената.

Според информацията на собствениците, в понеделник се очаква официална позиция от фирмата инвеститор „Куб Корпорация“. Хората се надяват да получат яснота за правния статут на комплекса и за възможните последици от действията на държавните институции.

Най-големият страх сред живеещите остава възможността построеното да бъде премахнато, което би оставило десетки семейства без дом въпреки наличието на нотариални актове, платени данъци и банкови кредити.

