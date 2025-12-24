Българинът Христо Попов, състезаващ се за Франция, покори световния бадминтон

стопкадър: Ютуб

23-годишният Христо Попов пренаписа историята на бадминтона. Световният №7 завоюва трофея от Мастърса на 8-те най-добри и по този начин се превърна в първия французин, който постига нещо подобно, предаде БГНЕС.

Христо е роден в София и е син на Тома Попов, който е бивш състезател и треньор на българския национален отбор по бадминтон, но отдавна заживява във Франция и поради това двамата му синове имат френско гражданство.

Големият брат също се казва Тома (световен номер 15), а двамата с Христо дори през тази година стават европейски шампиони на двойки. Настоящият сезон е най-силният в кариерата на Христо, който влиза в топ 10 за пръв път и се оказва едва един от двамата европейци на въпросното състезание в китайския град Ханджоу, чийто регламент се покрива 1:1 с този от ATP финалите.

Попов спечели своята група без загубен мач, надигравайки световните №3, №2 и №5, за да продължи към 1/2-финалите, където отстранява японеца Кодаи Нараока с категоричното 21:19 21:8.

По този начин Попов стига до среща с действащия носител на трофея и водач в световната ранглиста - Ши Юци. Актуалният световен шампион се намираше в серия от 4 поредни победи срещу Христо, но отстъпи с 19:21, 9:21.

