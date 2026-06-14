Българка от Белфаст: Има и наши сънародници, засегнати от антиимигрантските безредици

Стопкадър бТВ

В Северна Ирландия започнаха протести срещу чужденците, които ескалираха до полицейски преследвания по улиците, горящи коли и контейнери.

Безредиците започнаха, след като в социалните мрежи беше разпространен видеозапис как 30-годишен суданец напада с нож мъж от Белфаст.

За ситуацията там и дали има опасност за българите в Белфаст разказва нашата сънародничка Паолина Хауторн.

Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен определи двудневните антиимигрантски безредици в страната като „расистко хулиганство“.

Сред въпросите са дали размириците в Белфаст продължават, какво е видяла Паолина Хауторн, в безопасност ли са българите там и какви мерки взимат властите.

Темата за напрежението срещу чужденци не е първа. Преди половин година е имало нападения, при които са опожарявани домовете на мигранти.

За обстановката на място и отражението върху местните жители разказа българката Паолина Хауторн, която живее в Северна Ирландия.

„Вече ситуацията се поуспокои. Не както беше във вторник и в сряда. Правителството и полицията, и местните неправителствени организации се справиха добре да овладеят положението. Но действително във вторник и в сряда училищата затвориха, бизнесите затвориха, имаше влияние върху много хора“, каза за бТВ тя.

По думите ѝ най-тежко са били засегнати районите, в които са избухнали безредиците.

„Ситуацията беше сложна за много хора, които се намираха в тези специални среди, където ескалира ситуацията. Имаше хора, които бяха подпалени от домовете им, хора, които оставили семейството си, за да отидат на работа и се прибраха в подпалени домове. Да, беше сериозно за тях, но имайте предвид, че това се случи на не повече от 10 улици в Северна Ирландия. Ако човек може би беше на 200 метра или на 500 метра встрани от тези улици, нямаше и да разбере, че има такова нещо“, разказа Хауторн.

Тя подчерта, че голяма част от обществото не се идентифицира с действията на протестиращите.

„Хората, които са като цяло в Северна Ирландия, не искат да се припознаят в това расистко поведение, което се ескалира от една малка група хора. Имайте предвид, че самата държава тук има такава опитност в безредиците между протестанти и католици. И този инцидент, който се случи, като че ли ги обедини двете страни да кажат, че сега са срещу хората, които са тук незаконно и към които те всъщност имаха проблем“, заяви тя.

Според Паолина Хауторн безредиците са нанесли сериозни щети на бизнеса.

„Това нанесе, между другото, страхотни щети върху бизнеса като цяло, особено в сектора на магазините, на ресторантите. Белфаст беше в абсолютен застой, може би като по времето на COVID - беше като призрачен град, нямаше никой по улиците“, каза тя.

По думите ѝ затварянето на училищата също е създало трудности за много семейства.

„Разбира се, че има негативно влияние, когато се затворят училищата, защото родителите трябва да отидат да си вземат децата. Когато взех и дъщеря ми от училището, тя ми каза: „Мамо, ти знаеш ли, че тук това, което се случва, всъщност е срещу имигрантите? Теб ли ще те изпратят обратно в България? И ти ли си имигрант?“, разказа Хауторн.

Тя посочи, че през последните дни обстановката е значително по-спокойна.

„В четвъртък вече се поуспокоиха нещата. През последните няколко дни вече е много по-спокойно и няма такива ескалации на положението. Първият министър на Северна Ирландия Мишел О'Нийл протегна ръка към хората, които са от малцинствени групи, разговаря с тях и каза: „Аз също като ваш първи министър съм тук да ви подам подкрепа и да покажа, че искаме да третираме всички хора по един начин“, каза още тя.

На въпрос има ли опасност за българите в Белфаст, Хауторн отговори, че всичко зависи от района, в който живеят.

„Много зависи къде се намират хората, в коя точка на страната. Защото има места, които са по-опасни от други. Например хората, които живеят на улиците, където минаваха и подпалваха, буквално чупеха им прозорците, разбиваха им вратите. И това са семейства с деца, които също са тук, работят“, каза тя.

По думите ѝ и българи са били засегнати от случващото се.

„Конфликтът, който излезе, да, разбира се, че има и българи, които са засегнати. Но аз лично нямам конкретни данни за това колко българи, кои са те, откъде са и в коя част на страната се намират“, заяви Хауторн.

Тя потвърди, че е чувала за случаи на българи, които са били нападнати.

Редактор "Екип на Петел",

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