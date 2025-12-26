"Българската Коледа" събра рекордна сума

Снимка Фейсбук, Румен Радев

Успешна вечер за българските деца.

Благотворителната инициатива "Българската Коледа" постигна забележителен успех, като набра сума от над 3 720 000 лева веднага след края на традиционния спектакъл в Народния театър "Иван Вазов". Новината съобщи президентът Румен Радев, под чийто патронаж се провежда кампанията за 23-та поредна година.

Държавният глава изрази своята признателност към всички българи, които са отворили сърцата си за каузата, посветена на здравето на децата.

"Всяка година "Българската Коледа" връща надеждата в стотици български домове, обединявайки усилията на дарители, лекари, организатори и изпълнители", заяви Румен Радев.

В своето обръщение президентът акцентира върху ефективността на инициативата, която според него трябва да послужи за пример при формирането на държавните политики.

"Благотворителната инициатива многократно доказа, че и с малко средства могат да се постигат високи резултати, когато здравето на децата е истински приоритет и към него се подхожда с професионализъм и отговорност пред обществото. На тези принципи трябва да се гради и политиката в здравеопазването", категоричен бе държавният глава.

Тазгодишното издание на кампанията отбелязва рекорден финансов резултат към момента на приключване на концерта. Средствата ще бъдат използвани за диагностика, лечение и рехабилитация на деца, както и за закупуване на високотехнологична медицинска апаратура за лечебни заведения в цялата страна.

"Благодаря на всички, за които здравето на децата на България е кауза и които доказват хуманността на нашето общество", допълни Румен Радев.

Кампанията продължава през цялата година, като гражданите могат да даряват средства чрез SMS на номер 1117 или по банков път, пише dunavmost.com.

