Българската хипер кола потегли
06.10.2025 / 12:46 0
Кадър Фб
Въпреки критиките и подигравките проектът за българска хипер кола продължава.
Автомобилът вече дори се движи.
"Тест 5 на началния прототип на електрическата хиперкола ALIENO SENTIERO", съобщават създателите му.
