Български магазинер: Магазинът ми няма да работи с евро през 2026 година

Кадър ИИ

Собственикът на магазин "Хора от народа“ в Добрич Пламен Ангелов за Про Нюз Добрич, че няма да работи с евро през 2026 година, ако България премине към единната европейска валута.



По думите му решението е лична позиция, свързана с липсата на обществено допитване относно въвеждането на еврото и с притесненията му за отражението върху малкия бизнес. Ангелов посочи, че възнамерява да запази разплащанията в лева дотогава, докато това е възможно.



Той обясни, че в търговския обект ще се приемат плащания с дебитни и кредитни карти, както и чрез специални предплатени карти тип ваучер, които клиентите ще могат да зареждат с определена сума в лева. По думите му този модел е насочен към хора, които не желаят да използват разплащания в евро.



"В моите магазини няма да работя в евро изобщо. Ще работя в лева само дотогава, докато мога“, заяви Ангелов.



Търговецът допълни, че част от клиентите му подкрепят идеята, като изразяват притеснения, свързани с бъдещи промени във финансовата система и евентуалното въвеждане на дигитално евро.



Магазинът "Хора от народа“ работи в Добрич от около година. Ангелов заяви, че планира да запази обявения начин на разплащане през цялата 2026 година, доколкото това е възможно в рамките на действащото законодателство.



В рамките на интервюто Ангелов коментира още теми, свързани с хранителния и финансовия суверенитет на страната, състоянието на малкия бизнес и обезлюдяването на селските райони. Той изрази критики към действащия модел на управление и заяви очакванията си 2026 година да донесе промяна в обществените и икономическите процеси в България, като подчерта, че според него са необходими реални действия, а не политически обещания.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!