Българските пенсионери са най-бедни в ЕС

Българските пенсионери са най-бедните в Европейския съюз. Данни на Евростат показват, че 21% от хората над 65 години у нас живеят в тежки материални лишения – четири пъти повече от средното за ЕС (5,1%).

Това означава, че всеки пети възрастен българин не може да си позволи поне 7 от 13 основни неща, необходими за нормален живот – топъл дом през зимата, редовно хранене с месо, подмяна на дрехи и мебели или покриване на неочакван разход.

Най-близо до България – Румъния и Гърция

След нас по бедност сред пенсионерите се нарежда Румъния, където 19,6% от хората над 65 години живеят в лишения. В Гърция делът е 12,8%, а в Унгария – 8,7%. В останалите страни от ЕС процентът е значително по-нисък. В Кипър и Чехия например под 2% от пенсионерите са в подобно положение.

Пенсията – източник на несигурност

Докато в повечето държави от ЕС пенсията гарантира сигурни доходи, в България излизането в пенсия често е свързано с рязко понижаване на стандарта на живот. За цялото население у нас 16,6% живеят в лишения, но при хората над 65 години този дял е 21%.

Жените са по-засегнати

Жените в пенсионна възраст са по-зле от мъжете. Евростат отчита, че 24% от жените над 65 години у нас живеят в лишения срещу 16,5% от мъжете. Причината – по-ниски пенсии. Средната пенсия на мъжете е 1090 лв., докато при жените – 810 лв. Разликата от 280 лв. се дължи на по-ниски заплати в секторите с преобладаващо женска заетост, по-малък трудов стаж и намален осигурителен доход при отглеждане на деца.

Най-недоволните пенсионери в ЕС

Според изследване на Евростат пенсионерите в България са най-недоволни от живота си. По десетобалната система оценката им е 5,5 – най-ниската в ЕС. За сравнение, средната оценка за съюза е 7, а в страни като Дания и Финландия достига 8.

Липси и при домакинствата и децата

Бедността не засяга само пенсионерите. 45% от домакинствата в България не могат да посрещнат неочакван разход. 19% нямат средства да отопляват дома си, а 40% не могат да сменят старите мебели. Децата до 16 години също често растат в лишения – 18,5% от тях живеят в тежки материални условия, което поставя страната ни на предпоследно място в ЕС след Румъния.

