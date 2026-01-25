Банкерката Цветанка Минчева: Преживяхме един исторически момент

кадър: Bulgaria ON AIR

Огромно количество банкноти и над 3.3 млрд. броя монети, с тежест над 10 хиляди тона, са преминали през банките заради превалутирането от лев в евро. Това заяви в ефира на Money.bg Цветанка Минчева, главен изп.-директор на УниКредит Булбанк и зам.-председател на Асоциацията на банките в България.

В предаването тя разказа с какви предизвикателства се е сблъскала банковата система в първия и най-труден месец от въвеждането на еврото в България.

Само в двата работни дни преди Нова година - 1 млрд. лева са извадени от обращение в България, каза специалистът. И допълни: "В първите два дни след Нова година - още един милиард. Искам да си представите какво означава това като количество банкноти", призова Минчева пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ технологичният преход се е случил гладко и секторът се е справил много добре.

"Преживяхме един исторически момент. Кулминацията на пътя на България в посока влизане в еврозоната и приобщаването в европейската общност. Това е исторически момент от гледна точка на държавата, политиката, а още повече за финансовия сектор, който е основен играч в процеса", каза още Минчева.

Тя отчете, че банките са инвестирали над 200 милиона евро за своя сметка за подготовка на технологията и логистичните процеси, свързани с влизането на България в Еврозоната.

