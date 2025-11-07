Бърз тест дали телефона ви се подслушва

Пиксабей

Как да предпазите устройството ви от нежелано подслушване?

Ако имате смартфон, поне веднъж сте имали усещане, че някой постоянно подслушва разговорите ви. Обсъждате случайна тема с приятел, докато телефонът ви е до вас, и на следващия ден ви заливат реклами, свързани именно с нея. Откъде телефонът знае какво говорите? Всеки смартфон притежава микрофон, който остава активен, за да може гласовият асистент да реагира на команди. Затова изглежда логично да се запитаме дали устройството не записва разговорите ви, за да ви показва целеви реклами. Ето как да разберете това сами, пише БТВ.

Как да проверите дали телефонът ви подслушва?

За да изпробвате дали телефонът ви тайно подслушва, изберете тема, за която никога не сте търсили или говорили преди. Важно е тя да не е част от обичайните ви интереси. Прекарайте няколко дни, обсъждайки я на глас, докато телефонът е близо до вас, без да търсите информация по нея на нито едно от устройствата си, предава pcworld.

Може да задълбаете и в детайли по темата – например, ако говорите за пътуване до Испания, обсъждайте изучаване на езика или добри ресторанти за паеля в Мадрид. През това време следете внимателно рекламите, които ви се показват в социалните мрежи, уебсайтове и приложения. Ако забележите, че реклами по избраната тема започват да се появяват, вероятно имате доказателство, че телефонът ви наистина е слушал разговора.

Какво да направите, ако смятате, че ви подслушват?

Преди да закривате микрофона с тиксо или да се разделяте с телефона си, има няколко по-разумни стъпки. Започнете с преглед на разрешенията за приложенията – често даваме достъп до микрофона, камерата или местоположението си, без да осъзнаваме. Ограничете правата на приложенията, които не се нуждаят от такива функции.

След това можете да изключите гласовия асистент – Siri на iPhone или Google Assistant на Android. Изтрийте историята на гласовите команди и деактивирайте цифровия асистент, тъй като тези услуги могат да записват вашите думи дори без активна команда.

Възможностите за защита:

Въпреки че компаниите отричат да използват подобна технология за следене на потребители, факт е, че потенциалът съществува. Би било наивно да се смята, че биха пропуснали шанс да усъвършенстват рекламното си таргетиране, тъй като именно рекламите носят основните им приходи.

Освен корпоративното наблюдение, винаги има и риск хакери да се възползват от уязвимости и да поемат контрол над микрофона или камерата. За да се предпазите, поддържайте системата и приложенията си винаги актуализирани. Ако все още не сте сигурни, просто изключвайте телефона си, когато обсъждате лични теми – това е най-сигурният начин той да не „чува“.

