Кадър CNN

Бащата на Илон Мъск смята, че САЩ са "обречени", тъй като бялото население на страната е напът да се превърне в малцинство през следващите 20 години.

По време на напрегнат разговор с Дони О'Съливан от CNN за новото предаване "MisinfoNation: White Genocide", 79-годишният бизнесмен видимо се разгневи. Предаването разглежда твърденията за "бял геноцид“ срещу южноафрикански фермери – теза, подкрепяна по-рано тази година от Илон Мъск и президента Доналд Тръмп, цитира Дунав мост

В диалога О'Съливан отбелязва: "Голямото притеснение в момента и причината Южна Африка да е важна тема в САЩ е, че Америка през следващите 20 години за първи път в историята си ще стане страна с бяло малцинство."

Ерол Мъск реагира остро на този факт, като заяви, че това "ще бъде много, много лошо нещо". "Искате да видите САЩ да се сринат? Защо? Не харесвате колите или електрическите коли? Не харесвате технологиите? Какво?", попита той, добавяйки в изблик на гняв: „Искате да се върнете в джунглата?“

Мъск също така заяви, че не вярва малцинствата да са били потискани в Южна Африка по време на апартейда, което предизвика възмутена реакция от страна на журналиста. Според него той "никога не е виждал" подобно потисничество, а белите южноафриканци "са се учили от Европа".

На репликата на О'Съливан "И са потискали милиони чернокожи в продължение на десетилетия?", Мъск отвърна: "Не! Как се потиска? Ние им дадохме работа, хранехме ги. Те се разраснаха от една малка групичка до огромна група. Това не е потисничество, това е хранене! [...] Ние ги хранехме, за Бога! Стига с тези глупости."

Когато журналистът настоя, че чернокожото население е било "толкова потиснато по време на апартейда", бизнесменът отново отрече да е виждал подобно нещо. "Никога не сте го виждали?", попита О'Съливан, на което Мъск отговори утвърдително, а журналистът заключи: "Да, защото сте бял".

Прогнозите на американското Бюро за преброяване сочат, че белите могат да станат малцинство до 2045 г., като до 20 години малцинствените групи ще съставляват 51% от населението.

Това интервю се появява няколко седмици след разследване на "Ню Йорк Таймс", според което Ерол Мъск е обвиняван в сексуално насилие над пет от своите деца и доведени деца от 1993 г. насам. Твърди се, че тези обвинения са причината за отчуждението между него и сина му Илон. Сред най-тежките твърдения е, че една от жертвите е била доведената му дъщеря, когато е била само на четири години, като по-късно той е имал дете от нея. Според изданието са водени три полицейски разследвания през годините, но нито едно не е довело до осъдителна присъда.

Ерол Мъск категорично отрича обвиненията, наричайки ги "крайно неверни и безсмислени" и е категоричен, че са изфабрикувани от роднини с цел изнудване на Илон Мъск за пари. Въпреки твърденията в медиите, бащата заявява, че има "много близки" отношения със сина си

