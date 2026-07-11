Бащата на Сияна реагира остро след трагедията на Лечева: Засрамете се заради една почернена майка
Снимка Булфото
Лидерът на Гражданско движение „Сияние“ Николай Попов използва профила си във „Фейсбук“, за да поднесе съболезнования на председателя на БОК Весела Лечева за смъртта на сина ѝ Мартин Велев.
В публикацията си бащата на загиналата в автомобилна катастрофа Сияна реагира остро срещу грозните и нечовешки коментари в социалните мрежи, появили се след трагедията с Велев, пише Блиц.
Единственият син на Весела Лечева почина при падане от джет край курорта Порто Елеа край гръцкия полуостров Халкидики.
Ето публикацията на Николай Попов:
Синът на Весела Лечева – Мартин Велев, е загубил живота си при трагичен инцидент в Гърция.
Искрени и дълбоки съболезнования към Весела Лечева и цялото ѝ семейство.
Познавам тази болка. Няма по-страшно нещо от това един родител да изпрати детето си. Това е рана, която никога не зараства.
Потресен съм от грозните и нечовешки коментари, които се появиха в социалните мрежи след тази трагедия. След като преди години загуби съпруга си, днес Весела Лечева преживява още една невъобразима загуба – тази на детето си.
Засрамете се, когато пишете злорадстващи и обидни думи по адрес на една почернена майка.
Да бъдеш богат не е присъда. Не е престъпление. И със сигурност не е причина някой да заслужава да загуби детето си.
Пред смъртта няма богати и бедни, леви и десни, наши и ваши. Има само човешка болка.
Живеем в общество, в което все по-често забравяме какво означава да бъдем хора. Ако сме загубили състраданието си към чуждата трагедия, значи сме загубили много повече от човечността си.
Почивай в мир.
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