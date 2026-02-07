Бащата на изчезналото момче с Калушев: Днес съм още по-спокоен от вчера

Кадър Ютуб

Спелеологът Яни Макулев - баща на 15-годишното момче, което се издирва заедно с Ивайло Калушев по случая "Петрохан" - коментира в интервю за "Дарик", че днес е дори по-спокоен за сина си спрямо вчера.

"Днес съм много по-спокоен. Вчера, след първото ми интервю, телефонът ми почервеня... На този етап нямам контакт с Иво Калушев или сина ми. Индикации от гледна точка на факти – нямам. Разполагам само с вътрешния си усет на баща, родител и спортист. Това ми е вътрешното усещане на мен и на цялото ми семейство“, заяви Макулев.

Той добави, че не иска да коментира публично защо семейството е изпратило сина си при Калушев.

„Познавам Иво Калушев и познавах загиналите, които ми бяха приятели, знам с какви морални устои бяха тези хора. Синът ни ще бъде възпитан в много други дисциплини, които не се преподават в нормалните училища при Ивайло Калушев. Той там получава познание за природата и духовните практики“, заяви Яни Макулев, цитира OFFnews.bg.

„В това положение, в което бе той, нямаше как да се справим ние от гледна точка на време и финанси. Бих могъл и съм дал на детето си достатъчно. Имам дъщеря и по-голям син. Много хора знаят как съм си възпитал децата и знаят за какво става въпрос. В този конкретен случай съм преценил, че това е правилното за него. Не съм разочарован от детето си, напротив – много съм горд и доволен“, добави Макулев.

Версиите за секти, наркотици и педофили, според бащата, са безпочвени твърдения. "Тези хора не могат и да си помислят за такъв тип поведенчески модели. Властите могат да си тиражират всичко. Аз искам да кажа какво мисля по въпроса като човек от първо лице, единствено число, който ги познава наистина. Аз тези хора не съм ги видял нито един път ядосани или да псуват. Нито един път. Във всяка ситуация. Това са хора с висок морален компас. Иво специално е човек, който трудно бих могъл да облека в думи. Той е изключително интелигентен, последователен, прецизен – човек, който се раздава. От него съм виждал само добре“, заяви той.

„Като всичко приключи, ще открия хората, които обвиняват сина ми в убийството, и ще заведа дело срещу всички. В полицията ми зададоха въпроса дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял. Не, не мисля!“, категоричен бе Макулев.

Той разказа, че е имал тричасов разпит, разпитвали са го трима души поотделно. Не знае на какъв етап е разследването.

„Съмнявам се, че нещо се е случило. Нашето усещане е, че всички са живи и здрави. Предполагам, че се изчаква да се балансират обществените мнения. Не ме притеснява общественото мнение. Аз имам право на мое мнение и общественото въобще не ме интересува. Взел съм си решение и си стоя зад думите“, каза Макулев.

„В една ситуация има ли значение дали ще изпаднете в паника или ще изпаднете в спокойствие? По-добре е да запазиш спокойствие, за да вземаш правилни решения, защото паниката променя формите на възприятията“, коментира бащата на 15-годишното дете, което е с Ивайло Калушев.

