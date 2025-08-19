Бащата на загиналото дете в Несебър е полицай
Кадър Нова тв
Бащата на 8-годишното дете, което загина днес на Южния плаж в Несебър, е полицай. Той е служители в управлението в Банско, съобщава Struma.com.
Според разследващите причината за трагедията вероятно е скъсания колан на парашута на парасейлинга докато момчето е било на височина 40-50 метра.
Предполага се, че момчето е паднало с главата надолу и заради това не е имал никакви шансове да оцелее. То е било със спасителна жилетка и при други обстоятелства можеше да бъде спасено и да се размине само с травми.
Припомняме, че детето се е качило на водната атракция заедно с майка си около 12:30 часа.
Някои от свидетелите твърдят, че детето е полетяло към водата в залива по време на самия полет, когато парашутът е бил на максимална височина.
