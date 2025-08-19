Бащата на загиналото дете в Несебър е полицай

Кадър Нова тв

Бащата на 8-годишното дете, което загина днес на Южния плаж в Несебър, е полицай. Той е служители в управлението в Банско, съобщава Struma.com.

Според разследващите причината за трагедията вероятно е скъсания колан на парашута на парасейлинга докато момчето е било на височина 40-50 метра.

Предполага се, че момчето е паднало с главата надолу и заради това не е имал никакви шансове да оцелее. То е било със спасителна жилетка и при други обстоятелства можеше да бъде спасено и да се размине само с травми.

Припомняме, че детето се е качило на водната атракция заедно с майка си около 12:30 часа.

Някои от свидетелите твърдят, че детето е полетяло към водата в залива по време на самия полет, когато парашутът е бил на максимална височина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!