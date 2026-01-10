Баскетболният Черно море Тича отнесе Левски

Снимки Фейсбук, Черно море Тича, Sportal.bg

Варненските баскетболисти взеха убедителна победа.

Отборът на Черно море Тича победи със 109-77 Левски в мач от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След 10 минути игра в зала "Христо Борисов" във Варна, домакините поведоха с 34-22, а на почивката преднината им бе 15 точки (61-46). В заключителните минути на срещата двата отбора влязоха при резултат 83-65 в полза на "моряците", а до края двубоят просто се доиграваше.

Преди началото на срещата пък фен от трибуните в спортното съоръжение се беше постарал да честити щастливото събитие в живота на капитана на "моряците" Николай Стоянов. Припомняме ви, че преди два дни той стана баща за пръв път, а неговата красива половинка го дари със син, пише Sportal.bg.

ПЪРВА ЧАСТ



След 2 минути игра Черно море поведе със 7-2, а след забивка на Гафни разликата скочи на 7 точки (9-2). При оставащи 6 минути до края на частта домакините бяха напред отново със 7 точки (13-6). Лошата новина за тях бяха двата бързи фаула на Алонзо Гафни. Той бе заменен от Цветомир Чернокожев, който бързо след появата си на паркета се разписа с тройка, за да даде аванс от 8 точки на своя тим. Разликата набъбна до 10 точки (26-16). Левски успя да намали изоставането си на 7 точки (21-28), при оставащи по-малко от 2 минути до края на тази четвърт. След 10 минути игра домакините поведоха с 34-22.

ВТОРА ЧАСТ



След минута и половина игра в тази част Левски стопи пасива си на 5 точки (29-34), но тройка на Уотсън-Гейл направи предимството на Черно море 8 точки. "Сините" веднага върнаха 2 точки, но нови две точни стрелби от далечно разстояние на гарда на варненци им осигури аванс от 12 точки (43-31). Убийствена забивка на Ламонт Уест, която вдигна публиката в залата на крака, направи резултата 47-31. Последва ново атрактивно изпълнение от Гафни за 51-34. Боянов пък осигури преднина от 19 точки (53-34), при оставащи малко повече от 4 минути до почивката. На нея пък двата отбора се оттеглиха при резултат 61-46 в полза на варненци.

ТРЕТА ЧАСТ



След подновяването на играта Левски вдигна оборотите и намали изоставането си на 12 точки (49-61), след минута и половина игра. "Моряците" успяха да спрат устрема на съперника си и вдигнаха разликата на 19 точки, след близо 3 минути игра (68-49). 3:24 минути преди края на частта преднината на домакините се покачи на 22 точки (78-56). Още една тройка на Уотсън-Гейл направи резултата 81-56. В заключителните минути на срещата двата отбора влизат при резултат 83-65 в полза на "моряците".

ПОСЛЕДНА ЧАСТ



След 2 минути игра Черно море поведе с 90-65. 5 минути преди последната сирена разликата беше 22 точки (94-72), а след това скочи на 30 точки (104-74), при оставащи 3:30 минути. До края срещата просто се доиграваше, като домакините не дадоха никакъв шанс на "сините" да се доближат в резултата.

Най-резултатен за успеха на Черно море Тича беше Джелани Уотсън-Гейл с 25 точки, Алонзо Гафни приключи с дабъл-дабъл - 18 точки и 11 борби, а Николай Стоянов се разписа с 15 точки.



За Левски Златин Георгиев реализира 14 точки, 12 добави Александър Александров.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА: Уест, Стоянов, Уотсън-Гейл, Гафни, Боянов

ЛЕВСКИ: Кадиев, Боянов, Александров, З.Георгиев, Рейнс

