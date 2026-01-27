Байдън: Ние не сме нация, която застрелва собствените си граждани на улицата

Кадър Youtube

Бившият президент на САЩ Джо Байдън остро разкритикува администрацията на своя наследник Доналд Тръмп.

Демократът осъди насилието от страна на федерални войски, които застреляха американска медицинска сестра по време на антиимигрантска кампания в щата Минесота.

„Това, което се разигра в Минеаполис през изминалия месец, е предателство спрямо най-основните ни ценности като американци. Ние не сме нация, която застрелва собствените си граждани на улицата“, написа Байдън в социалните мрежи, цитиран от БГНЕС.

