Беларуска от хотел "Негреско" в "Елените": Ако България събори имота ми, ще отидем по-далеч

След бедствието в черноморския курорт "Елените" - собственици на апартаменти в хотел „Негреско” са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена, предаде Нова телевизия.

Хотелът има нужните документи, но не е ясно как са получени, след като построено върху коритото на река - нещо, което е забранено. В хотел „Негреско” в Елените има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни.

Заради въпросната корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела, тъй като е построен върху нея. Собствениците на апартаменти в него обаче са готови да подават жалби.

"В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби - трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен", коментира Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.

