реклама

Беларуска от хотел "Негреско" в "Елените": Ако България събори имота ми, ще отидем по-далеч

12.10.2025 / 22:11 1

Кадър Нова тв

След бедствието в черноморския курорт "Елените" - собственици на апартаменти в хотел „Негреско” са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена, предаде Нова телевизия.

Хотелът има нужните документи, но не е ясно как са получени, след като построено върху коритото на река - нещо, което е забранено.  В хотел „Негреско” в Елените има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни.

Заради въпросната корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела, тъй като е построен върху нея. Собствениците на апартаменти в него обаче са готови да подават жалби.

"В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби - трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен", коментира Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Burton (преди 6 минути)
Рейтинг: 30812 | Одобрение: 3922
в пълното право са да имат претенции. Да започнат с такива към тези които са им продали апартаменти и оттам към позволилите строежа

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама