Белгия поведе с 2-0 победи на България за Купа "Дейвис"

Илиян Радулов загуби със 7:6(3), 4:6, 1:6 от Александър Блокс в Пловдив във втория мач на сингъл от двубоя между България и Белгия от плейофите за влизане в елитното ниво на Световната група на отборния турнир за мъже Купа "Дейвис".

Нашият представител показа характер и се пребори за първия сет след сериозна битка с противника си, а във втория бе равностоен на Блокс, но не издържа. В третата част Радулов за съжаление не оказа сериозна съпротива на Блокс и България вече изостава с 0-2 срещу белгийците. По-рано днес Александър Василев отстъпи в два сета пред Рафаел Колиньон, предаде Спортал.

Радулов взе много оспорван първи сет след тайбрек - 7:6 (3). Нашето момче направи пробив в петия гейм, а след това го затвърди за аванс от 4:2. Блокс обърна резултата до 5:4 в своя полза, а при 6:5 за белгиеца Радулов спаси няколко сетбола, преди да се пребори за 6:6 и влизане в тайбрек. Българинът се представи страхотно в тайбрека, като загуби първата точка, но отговори с 4 поредни с 4:1. Радулов затвори сета след 7:3 в тайбрека.

Втори сет:

Блокс проби рано във втория сет, но Радулов веднага направи рибрейк за 2:2. Малко по-късно обаче белгиецът отново взе подаването на нашето момче, за да се доближи до изравняването на резултата в сетовате, повейждайки с 5:3. Радулов спечели следващия си сервис-гейм и принуди съперника да сервира за 1:1 сета при 5:4. Белгиецът се справи със задачата без особени трудности и победителят трябваше да бъде решен в решаващата трета част.

Трети сет:

За съжаление третият сет се разви изцяло по вкуса на Блокс. Радулов взе първия гейм, но следващите шест бяха спечелени от белгийския тенисист, който доближи тима си до крайната победа.

В неделя сблъсъкът продължава с мача на двойки, противопоставящ българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров на Сандер Жил и Йоран Флийген. Двубоят започва в 13:00 часа. Играе се до три победи от пет възможни мача.

