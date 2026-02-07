Националите по тенис излиза днес в историческо първо участие на страната ни в Световната група на турнира Купа "Дейвис

снимка,архив: Българска федерация по тенис, фейсбук

Българският национален тим по тенис излиза днес в историческо първо участие на страната ни в Световната група на турнира Купа "Дейвис" (неофициалното отборно световно първенство в този спорт).



Състезателите ни ще играят с третия от миналогодишното издание тим на Белгия в битка за класиране напред в надпреварата, а арена на двубоите ще е зала "Колодрума" в Пловдив.



На клей корта в съоръжението първи ще излязат бившият номер 2 в юношеската световна ранглиста Александър Василев и световният номер 72 Рафаел Колиньон, който по-рано през сезон спечели в 2 сета срещу звездата ни в тениса Григор Димитров.



Срещата стартира в 14:00 часа. Веднага след това завърналия се от контузия и бивш "Топ 10" играч при юношите Илиян Радулов ще срещне световният номер 105 Александър Блокс.



В неделя срещите стартират с мача на двойки, противопоставящ българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Сандер Жил и Йоран Флийген. След това следват двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от възможни пет срещи, предава Фокус.



При победа България ще спори през септември за класиране на финалите на Купа "Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

