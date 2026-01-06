Белият дом: Тръмп и неговият екип обсъждат различни варианти за придобиване на Гренландия

Снимка: Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият екип обсъждат различни варианти за придобиване на Гренландия, като използването на американската армия за тази цел „винаги е възможност“. Това заявиха от Белият дом във вторник.

„Президентът Тръмп ясно е дал да се разбере, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и е от ключово значение за възпирането на нашите противници в Арктика. Президентът и неговият екип обсъждат набор от възможности за постигане на тази важна външнополитическа цел и, разбира се, използването на американската армия винаги е опция, с която главнокомандващият разполага“, се казва в изявление на Белия дом в отговор на запитвания от Reuters, цитирни от Бтв.

Европейските лидери демонстрираха рядко единство в подкрепа на Дания и Гренландия, след като високопоставен съветник на Доналд Тръмп допусна възможността Съединените щати да поемат контрол над арктическата територия, дори със сила.

Британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц заявиха в обща позиция, заедно с лидерите на Дания, Италия, Полша и Испания, че Гренландия – полуавтономна територия в рамките на Кралство Дания – „принадлежи на своя народ“. По думите им единствено Дания и Гренландия имат правото да решават въпросите, свързани с бъдещето на острова.

По-късно Стармър повтори подкрепата на Лондон за Копенхаген на пресконференция в Париж, проведена в присъствието на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя му Джаред Къшнър. Въпреки това европейските лидери се опитаха да избегнат по-дълбоко разцепление със САЩ, като насочиха вниманието си към нови ангажименти за сигурността на Украйна – тема, планирана още преди кризата около Гренландия.

