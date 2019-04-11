Бенатова: Струва ми се, че Цветанов показа на Бойко...

Любопитна аналогия направи Миролюба Бенатова в последния си пост във Фейсбук:

Нещатният сътрудник си е нещатен сътрудник.

И си е прав, че не се чувства наказан, защото няма кой да го накаже.

Това сътрудничество е показване на обикновен среден пръст. Към публиката и към всички купувачи на имоти без телепатични връзки. Струва ми се, че е среден пръст и към председателя на ГЕРБ, но той си знае как ще го разчете.

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