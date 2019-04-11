реклама

Бенатова: Струва ми се, че Цветанов показа на Бойко...

11.04.2019 / 13:19 0

Любопитна аналогия направи Миролюба Бенатова в последния си пост във Фейсбук:

Нещатният сътрудник си е нещатен сътрудник.
И си е прав, че не се чувства наказан, защото няма кой да го накаже. 
Това сътрудничество е показване на обикновен среден пръст. Към публиката и към всички купувачи на имоти без телепатични връзки. Струва ми се, че е среден пръст и към председателя на ГЕРБ, но той си знае как ще го разчете.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама