Без Цънцарова и Йочев по БТВ тази сутрин, дори не споменават името й

Кадър БТВ

Златимир Йочев и Мария Цънцарова ги няма тази сутрин в ефира на БТВ.

Йочев е в Коледен отпуск, но за Цънцарова и дума не стана, сякаш не е съществувала.

Предаването "Тази сутрин" на Би Ти Ви ще има временни водещи, които ще се редуват в следващите две седмици. Това стана известно с първото му издание в понеделник (22 декември) след като след последното излъчване в петък (19 декември) се разбра за отстраняване на водещата Мария Цънцарова, предаде Дневник.

Репортерът Росен Цветков, който и друг път е замествал водещи включително в сутрешния блок, посрещна зрителите в 6 часа и обяви, че Златимир Йочев е в коледен отпуск. Той не каза нищо за Цънцарова.

