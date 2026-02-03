Без превишения на нормите за замърсяване на въздуха през 2025-а във Варна

Снимка: ОЦОСУР

Няма превишение на средногодишните норми по всички контролирани показатели на качеството на атмосферния въздух във Варна. Това показват актуалните данни от двете автоматични станции за мониторинг, поставени в Основното училище "Васил Априлов" и Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн във Варна.

Двете автоматични станции в града са част от националната система за наблюдение на качеството на въздуха. Тяхната техническа поддръжка и контрол се осъществяват на местно ниво от регионалните лаборатории, припомни за Радио Варна и предаването "Новият ден" Боряна Павлова – главен експерт в дирекция "Екология и опазване на околната среда": "През последните три години няма превишения на средногодишните норми по нито един от контролираните показатели."

По данни за 2025 г. регистрираната концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10) е 23,6 микрограма на кубичен метър – стойност, която показва намаляване на замърсяването спрямо 2024 г. Повишени концентрации на замърсители се наблюдават основно през зимния период, когато поради мъгли и температурни инверсии се затруднява разсейването на замърсителите в атмосферата, поясни Боряна Павлова.

Тя припомни, че в Закона за чистотата на атмосферния въздух ясно са разписани компетенциите на всички отговорни институции – регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), кметовете на общини, органите на МВР, както и структурите на министерствата на транспорта и на енергетиката.

Сигнали се подават писмено в деловодството на общината, по електронна поща или устно по телефона, като е важно да се посочи конкретният източник на замърсяването, допълни Павлова.

