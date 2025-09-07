Безплатни ХИВ тестове във Варна от 9 септември

Снимка: Пиксабей

Кампания за безплатни и анонимни тестове за ХИВ стартира от 9 септември във Варна. Тестовете ще се извършват във всички лаборатории на Лаборекспрес в града.

Тестът за ХИВ е бърз, лесен и надежден. Взима се капка кръв от пръста, а резултатът е готов за 20 минути, като е необходимо за пълна достоверност да са изминали 42 дни от рисковия контакт. Изследването е напълно безплатно и дискретно, като е подходящо за млади хора в уязвимо от инфектиране с ХИВ състояние – мъже, които правят секс с мъже, както и хора, които често сменят партньорите си и такива които знаят ХИВ статуса си.

По данни на Министерството на здравеопазването от началото на 2025 г. в страната са регистрирани 203 нови случая на ХИВ. За същия период на 2024 г. случаите са били 181. В последната седмица в цялата страна са открити 5 нови пациенти с вируса.

Благодарение на модерната антиретровирусна терапия ХИВ е хронично, но контролируемо заболяване. Лечението в България е безплатно и позволява на хората, живеещи с вируса, да водят пълноценен живот. „Не чакайте симптоми, ХИВ често може да остане безсимптомен дълго време. Една капка кръв и 20 минути могат да спасят живота Ви“, призовават организаторите на кампанията.

Важно е да се знае, че ХИВ се предава основно при незащитен сексуален контакт, по кръвен път (при споделяне на игли и спринцовки, преливане на кръв) и от майка на дете по време на бременност, раждане или кърмене. Обикновеното общуване като ръкостискане, прегръдка или хранене с общи прибори не води до инфектиране.

