Бик уби стопанина си в Старозагорско

27.10.2025 / 11:45 1

Пиксабей

Мъж на 72 години е загинал, след като е бил нападнат от бик в старозагорското село Ракитница. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Инцидентът е станал в съботния ден около 18:30 часа в стопански двор в населеното място.

За случилото се е подала сигнал съпругата на пострадалия мъж, която заявила, че животното е било отглеждано от тях. 

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип, а по случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

 

Пешо от Виница (преди 16 минути)
Рейтинг: 102719 | Одобрение: 32159
Какво нещо е съдбата...? До 72 годин се е опазил да не загине от ръката на женка си, но селския бик не му е простил...Ех, живот!

