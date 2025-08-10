Кадър Кремъл

Владимир Путин ни най-малко не се е отказал от плановете си за пълно завземане на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, а специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф напълно погрешно е разбрал изявленията на Путин, приемайки ги за отстъпка. По време на срещата в Кремъл, състояла се на 6 август, руският президент е предложил всичко на всичко само отказ от атаки срещу енергийни съоръжения и големи градове в тила, тоест само частично, а не пълно прекратяване на огъня. Това съобщи Bild, позовавайки се на източници, цитира Актуално.

Докато САЩ на срещата са предложили замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия, в замяна на което Русия да получи отмяна на голяма част от санкциите и сключване на нови икономически споразумения, то Путин е излязъл със съвсем различно предложение, нямащо нищо общо с това, което по-късно Уиткоф предаде като информация. Всъщност Кремъл не се е съгласил с американското предложение, посочва германското издание, позовавайки се на своя информация.

В действителност Путин е поискал "мирно оттегляне" на украинските въоръжени сили от Херсонска и Запорожка области. А Уиткоф е разбрал това като "мирно оттегляне" на самите руски сили от тези региони.

"Уиткоф не знае какво говори", е заявил източник от украинското правителство пред Bild при условия на анонимност. Според изданието на същото мнение са и представители на германското правителство.

Вечерта на 7 юли, както пише изданието, се е състояла телефонна конференция между специалния пратеник Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио, вицепрезидента Джей Ди Ванс и европейски партньори. Европейците са останали с впечатлението, че самите американци все още не са стигнали до единно разбиране за случващото се. И това до голяма степен се дължало на обърканите обяснения на Уиткоф. Впечатлението на европейците е, че Уиткоф е некомпетентен по териториалните въпроси.

Отделно имало разногласия сред американците относно ролята на Европа, пише изданието. Марко Рубио, например, смята, че европейците трябва да участват в преговорния процес, докато Ванс и Уиткоф искат само да информират Европа за резултатите от по-нататъшните стъпки на Тръмп.

Тук следва да се припомни и, че при предишното посещение на Уиткоф през май в Москва, той е разговарял с Путин, използвайки услугите на руски преводачи, което е нарушение на установения дипломатически протокол, бе съобщил тогава NBC. Причината - напълно е възможно при това положение специалният американски пратеник да е пропуснал "някои моменти" в думите на Путин.

