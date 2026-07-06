Биохакерът Брайън Джонсън, който инвестира милиони във вечна младост, е диагностициран с нелечимо заболяване на стомаха

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Ето преразказ на историята, написан с по-свободни и естествени думи, подходящ за директно четене или споделяне:

Брайън Джонсън: Милионите за дълголетие не уплашиха автоимунна болест

Известният 48-годишен биохакер Брайън Джонсън, който стана популярен с екстремните си и скъпи опити да спре стареенето на тялото си, сподели, че е диагностициран с нелечимо автоимунно заболяване. Става въпрос за автоимунен гастрит (AIG) – състояние, което самият той образно описа с думите: „стомахът ми се самоизяжда“.

През последните години Джонсън живее по брутално строг режим, включващ часове сутрешни тренировки, ударно-вълнова терапия, сауни и дори преливане на кръвна плазма от собствения му син. Оказва се обаче, че здравословните проблеми са пуснали корени в тялото му много преди той да се вманиачи по дълголетието.

От депресията до тежката диагноза

Милионерът чистосърдечно признава, че в младостта си изобщо не е бил за пример. Като дете е прекалявал с бързата храна, захарта и газираното. По-късно, подложен на огромния стрес от родителството и дивия ритъм на стартиращия му бизнес, той качил близо 18 килограма и изпаднал в хронична депресия. Според него именно в този тежък период имунната му система се е „побъркала“ и е започнала да атакува първо щитовидната жлеза, а след това и стомашната лигавица.

Официалната диагноза дошла едва през май тази година след дълго разследване. Преди това Джонсън забелязал, че нивата на феритин (протеинът, който съхранява желязо в организма) постоянно падали под нормата, дори когато пиел сериозни дози хранителни добавки. След като изключил рак на дебелото черво чрез колоноскопия, лекарите направили ендоскопия и взели биопсия от три зони в стомаха му. Резултатите потвърдили ранна атрофия на тъканите, произвеждащи стомашен сок.

Какво представлява болестта?

Автоимунният гастрит е сравнително рядък (засяга между 2% и 5% от хората) и се открива изключително трудно, защото години наред може да протича без никакви симптоми. Той нанася необратими щети – пречи на усвояването на хранителните вещества, води до анемия и увеличава риска от рак на стомаха в дългосрочен план.

Официалната медицина вдига ръце пред това заболяване, твърдейки, че то не може да бъде излекувано, а симптомите и усложненията му само се контролират.

Джонсън не се предава

Въпреки черните прогнози на лекарите, биохакерът е категоричен, че няма намерения да се примирява. Той вече е съставил план за действие със своя екип и публично призова учени и специалисти в тази област да се свържат с него, за да търсят решение заедно. Джонсън обеща да споделя абсолютно всяка стъпка от битката си с болестта и завърши с емоционално послание към последователите си, напомняйки им да пазят живота, защото той е най-ценният възможен подарък.

Редактор "Екип на Петел",

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