Бит и рекетиран от „прокурорския син”: Васил Михайлов е забелязан в Перник

Павел Павлов, жертва на „прокурорския син” от Перник Васил Михайлов, разказа по Нова телевизия, че е бил рекетиран и заплашен с убийство. Именно след случая с него Михайлов изчезна и още се издирва.

Павлов каза, че Михайлов го е търсил, защото искал да се занимава с лихварство и искал информация кои са хората в Перник, които се занимават с това. При случая потърпевшият се качил доброволно в колата. След това Михайлов почнал да го кара да отиде и да вземе 8000 лева от трето лице. След като отказал, започнал бой и заплахи с нож, като в тях участвал и пътник в колата.

В крайна сметка Павел успял да се измъкне, защото колата се движила бавно в гора. Той скочил в движение, като видял, че го чакат още хора, въоръжени с мачете. Павлов се качил на дърво и оттам написал съобщение на сестра си. Той даже заснел Михайлов и другите от групата, които били под дървото, на което се крие.

Павлов каза също, че Васил Михайлов му предлагал пари, за да се откаже от показанията си. Той заяви също, че от седмици в Перник се говори, че „прокурорският син” е забелязан в града и дори че продължава да рекетира хора, но чрез друго лице.

