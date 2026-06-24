Битово-фекално замърсяване е причината за измирането на риба във Варненското езеро

кадър: БНТ

В проби от водите на Варненското езеро е установено замърсяване, което е довело до масово измиране на риба в района на селата Езерово и Казашко. Анализите показват завишени нива на общ азот и фосфор, което при високи температури води до образуване на токсичен амоняк и развитие на водорасли, последвано от недостиг на кислород във водата.

Според Басейнова дирекция причината най-вероятно е битово-фекално замърсяване. Няма данни за наличие на нефтопродукти или промишлени замърсители.

"Говорим за пробонабирането, извършено на 13 юни, в събота, когато беше получен сигнал за измрялата риба във Варненското езеро. На място са били служители на Басейновата дирекция, заедно с регионална лаборатория – Варна и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Извършено е пробонабиране и анализите на изследваните показатели показват превишение на нормите за общ азот и фосфор, докато БПК-5 и останалите нитритни окиси отговарят на нормите за добро състояние. Превишение на нормите на азот означава, че при температура на водата над 20 градуса, каквато е била в момента, и pH над 7, част от амониевите йони могат да се превърнат в амоняк. Амонякът е токсичен за рибите и вероятно това е причината за масовия мор. Наличието на прекомерна концентрация на биогенни елементи във водите води до бурното развитие на водораслите, така наречения цъфтеж, и вследствие на това кислородът във водата се изчерпва, което също допринася за дискомфорт при водните обитатели." Това заяви в ефира на БНТ Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Институциите продължават проверките за установяване на конкретния източник на замърсяването. Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите извършват огледи и проверки в района.

"Включително на 15 юни, в понеделник, бяха извършени пробонабирания от два други съседни района, чиито резултати очакваме да излязат всеки момент. Проверките продължават за установяване на точния източник.", допълни директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Редактор "Екип на Петел",

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