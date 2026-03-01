Бивш военен министър: Това, което се случва, е война

Кадър БНТ

Ангел Найденов даде мнение за военния конфликт в Близкия изток.

Развитието на ядрената програма и на производството на ракети с голям обсег застрашават не само страните от региона, но излизат и далеч извън пределите на Близкия изток.

Това каза бившият военен министър Ангел Найденов в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Това, което се случва, е война. Израелският премиер обяви, че въздушните удари са превантивни, като ги представи като част от първата фаза в продължение на поне 4 дни на военната операция. Американският президент заяви, че това ще бъде мащабна и продължителна военна операция, чиято цел е да елиминира непосредствената заплаха, каквато са действията на иранския режим, които според него застрашават не само САЩ и американските войски и бази в Близкия изток, но и съюзниците на САЩ", заяви Найденов.

В момента в готовност са най-малко 500 бойни самолета, 200 поддържащи самолета, 30 военни кораба в Персийския залив и в Бахрейн. "Отделно от това, в района има между 9 и 11 американски военни бази и обекти, в които по различно време има численост на войските между 40 и 50 хиляди, т.е. достатъчно солидно присъствие, за да се стартира сухопътна операция."

Ангел Найденов припомни, че подобни мащаби на мобилизация не е имало от 2003 г., когато беше осъществена инвазията в Ирак и когато на разположение на американското командване са били около 400 хиляди военнослужещи.

Целите на Израел и САЩ са елиминиране на противовъздушната защита, елиминиране и унищожаване на установките за изстрелване на балистични ракети. Политическите цели са свързани с елиминиране на политическите лидери, държавното ръководство и военните командири, които са част от военния елит и от командването и управлението на войските.

Димитър Гърдев отбеляза, че смъртта на духовния лидер на Иран е повратен момент за ислямската република. „Смъртта му създава структурно напрежение и неизвестност в самата форма на управление на държавата. Една от целите на операциите е точно това - премахване на духовната структура на държавата и преминаване към светска такава", обясни той, пише cross.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!