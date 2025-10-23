Бившият кмет на Варна Портних: Безочие, мизерия и пълен упадък!

Още по темата Директорката на културата в община Варна отвърна на Портних: Фалшива информация

снимки: Фейсбук, Иван Портних

"Безочие, мизерия и пълен упадък!" Така коментира събитие, провело се в района между сградата на Община Варна и Археологическия музей бившият кмет на града Иван Портних. Става въпрос за Craft Beer Festival Varna, провел се от 9 до 19 октомври в морската столица.

Публикуваме пълния коментар на Портних във Фейсбук без редакторска намеса:

Сръбска скара пред Паметника на приморците, паднали в Сръбско-българската война (вижте надписа на тентата)

Безочие, мизерия и пълен упадък!

Финансирано от Община Варна през фонд „Култура“

Вижте мазните петна, останали след тази мазна “културна” забава. За съжаление това ще остане от управлението на Коцев и ППДБ.

Мазни кебапчийници и скара-парк забавления, допуснати от кметовете Коцев, Попов и ППДБ, се разположиха точно до Паметника на приморците, паднали в Сръбско-българската война.

Място на поклон и памет, превърнато в пушек, мазни петна и воня.

Първо оскверниха Морската градина с търговия и безвкусица, а сега и това свято място…

Нито култура, нито почит, нито уважение към Варна.

Само мръсотия, безсрамие и позор за града!

#Варна #Срам #ПаметникътНеЕКебапчийница #ППДБ #ОбщинаВарна #Коцев #Попов

