Директорката на културата в община Варна отвърна на Портних: Фалшива информация

снимка: Фейсбук, Иван Портних

редактор Веселин Златков

Шефът на общинска дирекция „Култура и духовно развитие” във Варна Светослава Георгиева отговори на обвиненията на бившия кмет Иван Портих във Фейсбук, свързани проведения по-рано през месеца бирен фест до общината. В публикацията Портних твърди, че събитието е финансирано от местната власт чрез фонд „Култура”.

В ответен пост в социалната мрежа, Георгиева заяви, че бившият кмет не казва истината.

„Фалшивата и преднамерено популистки поднесена информация е все още лице на някои от публичните личности на град Варна. Кой да знае, че Бирен фестивал „Craft Beer Festival Varna“ – Варна 2025 (9-19ти октомври, около фонтаните на община Варна) няма нищо общо с фонд Култура на Община Варна, кой да погледне в публичния списък на финансираните проекти?”, написа тя. Директорката на културната дирекция прилага и списък на всички фестивали и дуги събития, който общината финансира и биреният фест не е сред тях.

Светослава Георгиева добавя, че тя е единственият представител на общинската администрация в управлението на фонда, а всички останали, отговарящи за средствата в него, са определени от мнозинството в Общински съвет Варна. „Така че, мнозинството в ОС Варна, както разбирам от многото предходни публикации за кебапчета и култура, един вид се самосезира”, коментира Георгиева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!