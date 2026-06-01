Бившият министър Николай Найденов: Сградите на Баба Алино не са 100, а малко над 20

Бившият регионален министър Николай Найденов с тежка диагноза за скандала "Баба Алино" – не административен хаос, а "криминален случай", казва той. Как е възможно десетки незаконни обекти да изникнат пред очите на институциите, коментира Найденов в предаването "Денят ON AIR".

"Да се спре един строеж е бавна процедура. Тя преминава през проверки, изготвяне на документация. Остава усещането, че бавно са се случили нещата и не само бавно, но и продължително не са се случвали по-скоро", каза бившият регионален министър.

Той уточни, че не са 100 постройките, а са малко над 20.

"Този случай придоби гласност. Надявам се да поддържате огъня и да продължавате да питате всички отговорни институции кога ще премахнат тези незаконни сгради. Кой ще приложи закона и как, това е друг въпрос. Лично смятам, че ще се стигне до премахване. Парите са най-малкият проблем. Инвеститорът ги дължи тези пари", обясни Найденов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му парите си заслужава да се дадат за събарянето, така че никой да не си помисли повече "в тази държава, че може да се случи такова безобразие".

"Хората са подведени и са жертви, но не мога да разбера как е възможно да си купуваш апартамент или къща и така лесно да бъдеш подведен. Трябва да си търсят правата", призова бившият регионален министър.

Той призна, че се е опитвал два пъти да уволни шефката на кадастъра във Варна .

Найденов разказа, че по време на "сглобката" са се опитвали да я премахнат, но са получили обаждане от ГЕРБ да не се уволнява.

"Има общност, която години наред върши тези безобразия", заяви той. "След като тръгнахме да я махаме, бяхме твърдо решени да я отстраняваме, без значение тя дали ще се върне в съда, или не, получихме обаждане от най-високо място от ГЕРБ да не се пипа и да не се отстранява, защото явно е в тази екосистема да се движат строежите на този и онзи инвеститор", уточни бившият регионален министър.

Според него това е криминален случай и трябва съответните служебни лица да бъдат разпитани от следствените органи.

