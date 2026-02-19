Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов: Ставаме и лягаме със случая "Петрохан - Околчица", а вътрешният министър го няма никакъв

кадър: Bulgaria ON AIR

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов коментира в предаването "Денят ON AIR", че очаква в скоро време да се появи прокурорско постановление, с което се прекратява наказателното производство по случая "Петрохан".

"Още от самото начало започнаха обясненията, че говорим за самоубийство. Трима души, които са се самоубили на "Петрохан", и две убийства и едно самоубийство на "Околчица". Само че човекът, който се определя за убиец, се е самоубил, поради което няма кого да съдят", заяви Йорданов пред Bulgaria ON AIR.

Той отчете, че са изминали около две седмици от трагичния случай и за тези две седмици може да бъде разкрито битово убийство, а нещо такова като това "очевидно изисква много повече работа, много повече компетентност".

"Имаме един свидетел, който е избягал може би в Мексико. Защо? Дали ще има пресконференция, на която да ни кажат защо е избягал. Изнася се селективно информация - на час по лъжичка", отбеляза Йорданов.

Бившият вътрешен министър подчерта, че отговорността няма име и няма длъжност, а сигналите са били преместени от едното чекмедже в другото и никой не е работил по тях.

"Става въпрос за нещо комплексно - мързеливост, некадърност и може би още нещо", загатна Йорданов.

"Сигурен съм, че Емил Дечев няма да се скрие някъде да медитира като действащия министър. Беше ми трудно да разбера как държавата се тресе, ставаме и лягаме със случая "Петрохан - Околчица", а вътрешният министър го няма никакъв. Появява се последният ден и то на КПП, където отива с посланик на дружеска държава. Дали не се готви за дипломатическа кариера и не го интересува това, което става в България - би трябвало той да каже и човекът, който го е назначил на поста", посочи бившият вътрешен министър.

На въпрос трябва ли да има смяна на областни директори, той отговори, че трябва да има, но смяна на 28 от 28 му се вижда революционно действие.

"Смяната на Сарафов ще се случи и колкото повече се бави, толкова по-болезнена и тъжна ще бъде за него", прогнозира Йорданов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!