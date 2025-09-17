Бившият военен министър Красимир Каракачанов: Дълбоко се съмнявам, че сме готови да свалим дронове

кадър: Bulgaria ON AIR

Като игра с огъня определи бившият военен министър Красимир Каракачанов реакциите след дроновете над Полша.

"И двете страни си играят с огъня. От изказванията на Урсула, френския президент, германския канцлер - мирише само на война, от другата страна - умишлени действия от руската страна, за да покажат на европейците колко са смешни в отбраната си. От 19 дрона, някои от които може да са "Млад техник", 4 са свалени с ракети. Няколко хиляди долара ги сваляш с ракета за няколко милиона. Руснаците се бъзикат с желанието на някои страни да пращат войници в Украйна. Дронове играчки ги сваляш с ракети за 3 млн.", коментира Каракачанов в студиото на "Денят ON AIR".

Гостът припомни, че се говори за европейска отбрана за 800 млрд.

Очакванията му са немалка част да бъдат налети в близки на управляващия елит в Европа оръжейни компании, американски фирми, а голяма част от въоръжението ще отиде в Украйна.

"Европа си опразни складовете с готовото въоръжение и го даде на Украйна, сега няма с какво да свали тези дрончета, с които ги бъзика Путин", каза Красимир Каракачанов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той заяви, че руснаците показват на европейците колко не са готови, като нито са потвърдили, нито са отрекли тези дронове да са техни.

По думите на Каракачанов най-силната армия на НАТО в ЕС е полската.

"Нашите политици са готови да ръкопляскат. Дълбоко се съмнявам, че сме готови да свалим дронове, иска се техника и персонал, който да бъде обучен. Купуваме за 2,5 млрд. стари американски бракми, договори имаме за 2 млрд. за ракети, които стрелят на 30-40 км, наливаме пари в чужди компании", даде пример бившият военен министър.

Той уточни, че международните командвания не са подчинени на парламента или министъра на отбраната на страната, а на НАТО.

"Така както 90% от българския народ не иска да се замесвани в конфликт, ще бъдем вкарани от задния вход. Глупаво е българският народ да участва в такива войни", каза Красимир Каракачанов.

Гостът коментира, че сегашният елит в Европа води война с Тръмп: "Виждаме, че тя е идеологическа. Тръмп предлага визията на икономически интерес, Брюксел предлага визията на глобализма, които унищожават Европа".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!