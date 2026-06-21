Благомир Коцев: Олег Невзоров се появи като основен защитен свидетел по делото ми

кадър: бТВ

Олег Невзоров, след като беше експулсиран, се появи като основен защитен свидетел по делото ми. Това каза в предаването „Тази неделя“ кметът на Варна Благомир Коцев.

„Между февруари и юли миналата година беше периодът, в който настоявах много силно да бъдат издадени заповеди за местността Баба Алино. Знаете докъде стигнах през юли. Инвеститорът в този комплекс - Олег Невзоров, след ареста ми на 8 юли 2025 г., се появи, без аз да го познавам, като основен защитен свидетел в моето дело“, коментира Коцев.

По думите му Невзоров е бил експулсиран от страната няколко дни преди ареста му, върнат е няколко дни след него и тогава се появява като свидетел.

„След като аз съм арестуван, строителството в Баба Алино се засилва в огромни размери - от 15 къщи в началото на 2025 г. до 104 къщи през 2026 г. Ясно личи, че тук има огромно забързване след моето отстраняване от Община Варна“, коментира Коцев.

Той поясни, че в петък са издадени 12 заповеди за събарянето на незаконни сгради в Баба Алино. „Всяка следваща седмица ще продължаваме с още приблизително толкова“.

„За да се стигне до физическото събаряне, трябва да се премине през всички процедури и законови възможности, които вероятно ще бъдат използвани от собствениците, за да защитят правата си в съда. Законът дава право на защита. Дори незаконният строител може да ги обжалва“, посочи Коцев.

„Ние направихме всичко възможно, за да ги издадем максимално бързо. Ще продължим да издаваме още всяка следваща седмица. Това е процес, свързан с връчване на документите и със сроковете по Закона за устройство на територията, но не можем да кажем кога ще се стигне до физическото събаряне, защото това ще зависи от съдебните дела“, коментира той.

По думите му може да отнеме години, ако съдебните производства се забавят и се назначават експертизи. „Вероятно ще има такива, така че е трудно да се каже колко време ще отнеме“.

„Що се отнася до работата на институциите, и по-специално на Община Варна, ние ще издадем заповедите за събаряне по най-бързия възможен начин, разбира се, спазвайки закона“, посочи той.

Според него нещата изглеждат по много различен начин, когато се разглеждат в контекста на годините. „В момента, в който разбрахме за този проблем, веднага започнахме да действаме и да издаваме съответните заповеди - първо за спиране на незаконното строителство, а впоследствие и за събаряне, което се случва сега“.

„Този наратив „защо сега, а не по-рано“ поражда много други въпроси. Най-важният е кога точно е трябвало да стане това. Бих искал да попитам моите политически опоненти кога според тях е трябвало да бъдат издадени тези заповеди“, посочи Коцев.

По думите му в момента комплексът е спрян наполовина. „Има около 40–50 къщи, които са спрени още на етап първа или втора плоча. Тоест за половината от комплекса незаконността е установена почти в самото начало. За другата половина строителството се е развивало постепенно, но рязко се е ускорило през втората половина на 2025 година“.

„Тук идват големите упреци към мен. Големият проблем обаче възниква през 2023 година, когато са издадени заповедите за търпимост. Трябва да продължим да акцентираме върху това как точно се е случило, защото именно тези удостоверения дават основата и възможността за развитието на такова незаконно строителство“, смята Коцев.

Той поясни, че те са издадени от районен кмет през май, юни и юли 2023 година. „Аз ставам кмет през ноември 2023 година“.

„От снимки ясно се вижда, че още през октомври 2023 година строителството вече е било факт - имало е построени къщи, а други са били на етап основи, с излят бетон и арматура“, каза Коцев.

Той сподели, че може да отчете грешки на всички институции.„Тук има десетки институции, които по един или друг начин са били замесени или са носили отговорност. Мога да допусна, че и в строителния контрол на общината е възможно да е имало забавяне“.

„Не забравяме, че Община Варна официално разбира за това незаконно строителство през януари 2025 година, когато е извършена съвместна проверка между РДНСК, Община Варна и район „Приморски“. До този момент по случая работи единствено район „Приморски“.

„През февруари изисках преписката да бъде прехвърлена в голямата община, за да имам личен поглед върху контрола“, сподели Коцев.

Той каза, че лично е научил за строителството през януари 2025 година. „Тогава видях, че район „Приморски“ е работил по преписката около половин година, без да се стигне до заповеди за спиране и събаряне. Трябва да се изследва дали някой умишлено е бавил процеса, не изключвам нищо“.

„И РДНСК, и район „Приморски“ са участвали в проверки. По-късно се включва и Община Варна. Към онзи момент са установени 15 незаконни постройки според наличните протоколи. Мащабното строителство се развива основно през втората половина на 2025 година“, коментира Коцев.

Редактор "Екип на Петел",

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