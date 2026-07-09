Благомир Коцев година след ареста си: Варна се върна месеци, години назад

снимка: Община Варна

Навърши се точно една година от ареста на варненския кмет Благомир Коцев. На 8 юли 2025 г. служители на Комисията за противодействие на корупцията започна претърсване в Община Варна. Коцев беше отведен до дома си, за да присъства като свидетел на обиск там, след което беше претърсен кабинетът му в сградата на Общината.

"Варна се върна месеци, дори години назад, след политическия ми арест, сега се опитваме да наваксаме", заяви пред Радио Варна Благомир Коцев. По думите на варненския кмет в момента се реализират важни проекти за града, предстои строителство на детска ясла и градина, завършват ремонтите на училища по Плана за възстановяване и устойчивост, а ремонтът на тръбата във Варненското езеро вече приключва.

Според варненския кмет процесът срещу него е политически:

През изминалата година видяхме едно използване на репресивните органи за отстраняване на политически опоненти. Този период вече е зад гърба ни. Смятам, че този тип репресии няма да се повторят по начина, по който ги виждахме досега.

Според Коцев ефектът за варненци след неговия арест е бил "особено негативен".

Редактор "Екип на Петел",

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