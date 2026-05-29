Благомир Коцев уволни дисциплинарно шефа на строителния контрол във Варна

снимка: Община Варна

Дисциплинарно е уволнен директорът на дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" Александър Драгнев, който отговаря за строителния контрол, заради пропуски с проверките по казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино.

Това обяви на брифинг кметът на Варна Благомир Коцев, предаде Радио Варна.

По думите на Коцев решението е взето след вътрешна проверка, която е установила забавяне и недостатъчни действия от страна на общинските служители. Кметът посочи, че от район "Приморски" е извършена първа проверка още през юни 2024 г., но последващите действия не са довели до ефективно установяване и ограничаване на нарушенията.

Коцев заяви, че първата проверка на Община Варна е била извършена едва седем месеца по-късно след негово разпореждане. Той уточни, че служители на строителния контрол не са получили достъп до обекта, тъй като са били спрени от частна охрана, но информацията за това не е достигнала до него.

Никой не ме е уведомил, че трябва да се сезират МВР и прокуратурата, за да бъде осигурен достъп, подчерта кметът. По думите му липсата на достатъчно проверки и координация е довела до дисциплинарни мерки срещу ръководството на дирекцията.

Освен директора, още трима служители от отдела по строителен контрол напускат. Според Коцев те са подали молби за освобождаване, след като са били установени нарушения в работата им.

Кметът посочи, че дисциплинарното производство срещу директора е започнало още през април, преди случаят да придобие широка публичност.

По отношение на документите, представени от инвеститора, Коцев заяви, че въпросът за тяхната законосъобразност следва да бъде изяснен от компетентните органи. Той припомни, че удостоверенията за търпимост са издадени през 2023 г. в район "Приморски" по време на предходното управление.

Ако има фалшиви документи, това е въпрос към икономическа полиция и разследващите органи, коментира Коцев.

Кметът обясни още, че евентуалното премахване на незаконните строежи ще бъде дълъг административен процес, включващ констативни актове, заповеди за премахване и възможност за съдебно обжалване.

Повод за коментара му станаха и притесненията на украински граждани, закупили имоти в района. Коцев подчерта, че нотариалните актове се издават от нотариуси след проверка на документите за собственост, а ролята на общината е ограничена до регистрацията за местни данъци и такси.

