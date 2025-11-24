Благомир Коцев вече е в затвора във Варна

Снимка: Булфото

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във Варна малко преди 17 ч.

Пред затвора бяха съпругата и бащата на кмета, негови приятели и съмишленици, които скандираха "Благо, с теб сме!", предава Радио Варна.

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение. Съдия-докладчик е Светла Даскалова.

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия във Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно няколкостотин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта.

В четвъртък от 13.30 ч. Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение "задържане под стража".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!