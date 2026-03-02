Благой Георгиев: Трети ден сме блокирани в Дубай. Говорих с консула, но отговорът е един и същ - да изчакаме

кадър: Нова тв

Бившият футболен национал Благой Георгиев се оказа сред българите, блокирани в Дубай заради затварянето на въздушното пространство след ескалацията на конфликта в Близкия изток. Той е трябвало да се прибере в България, но полетът му е отменен, а ситуацията в региона остава напрегната и непредвидима.

"Вече трети ден сме в Дубай. Връщахме се от Малдивите с полет за София. Бяхме в самолета, където стояхме около 4–5 часа. Правеше се всичко възможно да излетим - дори презаредиха самолета с гориво и храна. Пилотът дори каза, че трябва да излетим, но в крайна сметка ни свалиха. Оттогава сме тук и чакаме", разказа той в ефира на "Здравей, България".

По думите му няколко самолета били излетели, но след 2-3 часа ги връщали обратно. "Имаше паника, защото се събраха много хора. Никой не знаеше какво става. Докато се организира всичко, настъпи объркване, но не сме ставали свидетели на военни действия или нещо подобно", подчерта той.

"Бяхме на Терминал 3 на летището в Дубай. Чух от познати българи тук, че в неделя е бил ударен, но не мога да потвърдя дали това е вярно", заяви той.

Георгиев обясни, че пътува с приятелката си. Успели да си намерят лесно хотел, в който да отседнат докато чакат обратен полет.

"Вече обаче разбирам, че да си намериш хотел е доста трудно. Хотелите се запълват и цените се повишават. Най-големият проблем е липсата на информация - никой не казва ясно какво, кога и защо се случва. Говорил съм с консула, но отговорът е един и същ - да изчакаме. В неделя вечерта казаха, че нощта ще бъде критична. Буквално преди десетина минути се чуха 4-5 силни взрива. Не знам къде точно са били, но бяха доста силни. Надявам се да не е нещо сериозно", изрази надежда той.

Местните власти препоръчали да не се излиза навън. "В момента съм на терасата на хотела. Обществените зони като басейни са затворени. Можеш да излизаш, никой не те спира, но съветът е да останеш на закрито", посочи той.

И допълни: "Всеки иска да се прибере възможно най-бързо. Това не е почивка - чувството е, че си блокиран. Хората искат да се върнат при семействата си. Имаше много българи с деца, които бяха силно притеснени. Децата плачеха и нервничеха на летището. Говорих с консулските служби и сме дали имената си, за да ни включат в списъци за прибиране. Предполагам, че когато въздушното пространство се отвори, ще има възможност да се приберем - дали с организиран полет от България или с редовен полет. Въпросът е кога ще стане това".

