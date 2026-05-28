Блъснаха жена с ел. тротинетка на пешеходна пътека във Варненско

28.05.2026 / 11:02 3

Вследствие на пътен инцидент, 53-годишна жителка на Суворово, управляваща индивидуално електрическо превозно средство, е с фрактура на лява подбедрица.

Пострадалата е настанена в отделение по ортопедия, без опасност за живота, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По данни на полицията до случката се е стигнало, след като водач на лек автомобил, местен жител, не пропуснал и блъснал преминаващата на пешеходна пътека жена, в родния ѝ град.

По случаят е образувано досъдебно производство. Инцидентът е станал рано сутринта на отминалия-вчерашен ден.

Дедо (преди 50 минути)
Работата не е добре, щом като започнаха да се ТРЕПЯТ С ТРОТИНЕТКИ и в градовете от селски тип...
уйчо (преди 1 час)
Не я бил пропуснал! Като ти се изстреля иззад ъгъла, убедена в предимството си, не можеш да спреш за една секунда! Велосипедистите по същия начин минават пешеходните пътеки, повечето. Тортинеткаджиите - 99%.
Burton (преди 1 час)
на пешеходна пътека се преминава "ходом"

