Блъснаха жена с ел. тротинетка на пешеходна пътека във Варненско

Вследствие на пътен инцидент, 53-годишна жителка на Суворово, управляваща индивидуално електрическо превозно средство, е с фрактура на лява подбедрица.

Пострадалата е настанена в отделение по ортопедия, без опасност за живота, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По данни на полицията до случката се е стигнало, след като водач на лек автомобил, местен жител, не пропуснал и блъснал преминаващата на пешеходна пътека жена, в родния ѝ град.

По случаят е образувано досъдебно производство. Инцидентът е станал рано сутринта на отминалия-вчерашен ден.

