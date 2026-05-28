Блъснаха жена с ел. тротинетка на пешеходна пътека във Варненско
Булфото
Вследствие на пътен инцидент, 53-годишна жителка на Суворово, управляваща индивидуално електрическо превозно средство, е с фрактура на лява подбедрица.
Пострадалата е настанена в отделение по ортопедия, без опасност за живота, съобщават от ОД на МВР - Варна.
По данни на полицията до случката се е стигнало, след като водач на лек автомобил, местен жител, не пропуснал и блъснал преминаващата на пешеходна пътека жена, в родния ѝ град.
По случаят е образувано досъдебно производство. Инцидентът е станал рано сутринта на отминалия-вчерашен ден.
